Беглов похвалил Путина за обращение "настоящего Ленинградца и Петербуржца"

Петербургский губернатор Александр Беглов поделился впечатлениями от послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Они у главы города остались исключительно позитивные.

"Это было Послание настоящего Ленинградца и Петербуржца - человека с обостренным чувством справедливости, который ставит превыше всего интересы Отечества и народа", - приводятся слова Беглова на сайте Смольного (орфография и пунктуация сохранены).

Не в первый раз Беглов уподобил Путина основателю города, императору Петру I. Только Петр, в представлении губернатора, был занят прежде всего некими грандиозными идеями, тогда как нынешний президент думает главным образом о благополучии граждан.

Выступление Путина вызвало в Беглове чувство гордости. Российский лидер, по мнению градоначальника, выгодно отличается от руководителей многих других стран.

Послание Путина стало самым многословным в истории и продлилось более двух часов.

Фото: ЗАКС.Ру