Новости 24 февраля 2026, 8:00

Дрозденко опередил глав регионов по количеству прямых линий в 2025 году

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам 2025 года стал лидером по количеству проведенных прямых линий, в ходе которых отвечал на вопросы жителей регионов. За год он выходил в эфир 14 раз, подсчитали авторы ежегодного исследования АНО "Диалог регионы", передает "Коммерсант".

В тройку лидеров, кроме Дрозденко, вошли глава Севастополя Михаил Развожаев, который провел 12 эфиров, и губернатор Хакасии Валентин Коновалов, принявший участие в 11 трансляциях. При этом в АНО "Диалог регионы" не учитывали эфиры, которые проводили лично главы субъектов, например, со своих смартфонов. В этом зачете больше всего трансляций провел глава Белгородской области Вячеслав Гладков – в таком формате он общался с гражданами 67 раз. 

Позицию петербургского губернатора Александра Беглова в рейтинге "Коммерсант" не приводит. Единственную за год масштабную прямую линию глава Северной столицы провел в декабре. Тогда он установил личный рекорд по продолжительности трансляции. Он отвечал на вопросы ведущих 3 часа 40 минут. На федеральном уровне рекорд по длительности трансляции принадлежит главе Северной Осетии Сергею Меняйло. Его эфир продолжался 5 часов 9 минут. 

Отметим, в пятерку лидеров рейтинга по количеству прямых линий успел попасть бывший губернатор Тверской области Игорь Руденя. До назначения на пост полномочного представителя президента в СЗФО в сентябре 2025 года он успел выйти в эфир восемь раз.

Константин Леньков / Фото: Правительство Ленинградской области


