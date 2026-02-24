Петербург сохранил лидерские позиции среди регионов по уровню качества жизни

По итогам 2025 года Петербург занимает вторую строчку в рейтинге регионов по уровню качества жизни, следует из исследования РИА "Новости", опубликованного 24 февраля. Годом ранее Северная столица также получила второе место, традиционно уступив Москве. Среди регионов Северо-Западного федерального округа в десятку лидеров вошли Ленинградская (7 место) и Калининградская (8 место) области.

Из других регионов СЗФО относительно высокий резульатат показала Мурманская область (44 место). Следом идут Новгородская (51 место), Вологодская (60 место) и Псковская (63 место) области. Хуже результаты у Республики Карелия (79 место) и Архангельской области (80 место). Аутсайдером рейтинга стала, как и в 2024 году, Республика Тыва.

При составлении рейтинга специалисты ранжировали субъекты с учетом уровня доходов, занятости, жилищных условий, безопасности, а также экологических условий, развития малого бизнеса, транспортной инфраструктуры и других показателей. Для этого использовались данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центрального банка, МВД и других источников.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что Петербург занял 56-е место в общероссийском рейтинге по динамике потребительского спроса.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру