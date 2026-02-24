ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 24 февраля 2026, 12:44

Петербург сохранил лидерские позиции среди регионов по уровню качества жизни

фото ЗакС политика Петербург сохранил лидерские позиции среди регионов по уровню качества жизни

По итогам 2025 года Петербург занимает вторую строчку в рейтинге регионов по уровню качества жизни, следует из исследования РИА "Новости", опубликованного 24 февраля. Годом ранее Северная столица также получила второе место, традиционно уступив Москве. Среди регионов Северо-Западного федерального округа в десятку лидеров вошли Ленинградская (7 место) и Калининградская (8 место) области.

Из других регионов СЗФО относительно высокий резульатат показала Мурманская область (44 место). Следом идут Новгородская (51 место), Вологодская (60 место) и Псковская (63 место) области. Хуже результаты у Республики Карелия (79 место) и Архангельской области (80 место). Аутсайдером рейтинга стала, как и в 2024 году, Республика Тыва. 

При составлении рейтинга специалисты ранжировали субъекты с учетом уровня доходов, занятости, жилищных условий, безопасности, а также экологических условий, развития малого бизнеса, транспортной инфраструктуры и других показателей. Для этого использовались данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центрального банка, МВД и других источников. 

Ранее ЗАКС.Ру писал, что Петербург занял 56-е место в общероссийском рейтинге по динамике потребительского спроса.

Константин Леньков


