Смольный наградит дворника за спасение ребенка

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин 24 февраля заявил в радиоэфире "Комсомольской правды", что город выразит благодарность дворнику Хайрулло Ибадуллаеву, спасшему семилетнего мальчика после падения из окна. Инцидент произошел днем 22 февраля, когда мужчина поймал на лету ребенка, выпавшего из окна жилого дома.

– Город отметит этого человека, ведь он сделал невозможное. Он большой молодец, и ему огромная благодарность. Он сделал то, что должен был сделать любой взрослый, помог остаться ребенку в живых. <...> Человек работает дворником в частной управляющей компании. Мы все гордимся за него, - отметил Разумишкин.

По его словам, поступок дворника заслуживает официального поощрения. Во время инцидента 22 февраля мальчик выпал из окна жилого дома, когда его мама находилась в другой комнате и разговаривала по телефону. Дворник успел поймать ребенка, смягчив падение и предотвратив трагедию. Сейчас ребенок находится в больнице в стабильном состоянии, у него диагностированы два перелома, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, шок и повреждения в области груди, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил дворника Ибадуллаева медалью "Жасорат" за проявленную смелость и самоотверженность. Кроме того, дворник удостоился премии имени Тиграна Кеосаяна в размере 1 млн рублей. Глава RT Маргарита Симоньян сообщала, что полученные средства мужчина направил своей семье.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру