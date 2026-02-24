ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
24 февраля 2026, 13:45

Главой Череповца временно назначили бывшего мэра Вологды

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 24 февраля подписал постановление о назначении Андрея Накрошаева на пост временно исполняющим обязанности главы Череповца. Он будет занимать этот пост до избрания главы муниципального образования. 

"Накрошаев А.Н. не связан ни с политическими кругами города, ни с бизнесом — равноудаленный кандидат, который будет исполнять обязанности максимально непредвзято и объективно. Погруженность в работу без лишней политизации — ещё один веский аргумент в его пользу", – написал Филимонов в своих соцсетях. 

Накрошаеву 41 год. Он родился в Вологодской области в 1984 году. До 2024 года работал в структурах правительства региона. Также работал в департаменте здравоохранения и департаменте дорожного хозяйства и транспорта. С октября 2024 года по июль 2025 года занимал пост мэра Вологды. Занимается единоборствами. В частности, карате, рукопашным боем и кудо.

Предыдущий мэр Череповца Роман Маслов покинул должность 18 февраля. Он собирается перейти на работу в Законодательное собрание Вологодской области. В региональном парламенте рассказали "Ведомостям", что Маслов может стать сенатором от региона.

Константин Леньков / Фото: Администрация Вологды


