Путин назначил Игоря Руденю полпредом в СЗФО

Губернатор Тверской области Игорь Руденя назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля 29 сентября.

"Назначить Руденю Игоря Михайловича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе", — гласит текст указа.

Также президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рудени на посту главы Тверской области. Незадолго до публикации обоих указов на сайте Кремля появилась информация о рабочей встрече Путина и Рудени.

Пост полпреда в СЗФО освободился после того, как предыдущий полномочный представитель Александр Гуцан получил назначение на должность генерального прокурора. В свою очередь, пост генпрокурора оказался вакантным в связи с переходом Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Руденя рассматривается в числе возможных кандидатов в полпреды. В качестве претендентов также называли губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя полпреда Любовь Совершаеву.

Руденя родился в 1968 году в Москве. Карьеру начинал в МВД, в 1990-х годах занимал руководящие должности в структуре системы "Росхлебпродукт" и возглавлял ЗАО "Росзерно". В 2002 году перешел в правительство России, где в течение следующих 10 лет сменил ряд позиций, занимаясь вопросами сельского хозяйства. Тверскую область он возглавлял с 2016 года — сперва в статусе врио главы региона, а после выборов и как губернатор. Повторно на тот же пост он был избран в 2021 году.

В 2008 году Руденя был награжден орденом Почета, также он имеет статус заслуженного работника сельского хозяйства. Новый полпред женат, растит трех сыновей и двух дочерей.

Андрей Казарлыга / Фото: Kremlin.ru