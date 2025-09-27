РБК: Три кандидата претендуют на пост полпреда в СЗФО

Три возможные кандидатуры на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе обсудили в Кремле, сообщил 27 сентября РБК со ссылкой на свои источники. По словам собеседников издания, в качестве возможных претендентов рассматриваются глава Тверской области Игорь Руденя, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель полпреда Любовь Совершаева.

Близкие к администрации президента и к властям Петербурга источники назвали Руденю основным кандидатом на пост полпреда. В то же время окончательное решение о назначении будет принимать президент Владимир Путин, отметили они.

Должность полпреда вакантна после того, как предыдущий полномочный представитель Александр Гуцан перешел на пост генерального прокурора. Указ президента об этом был опубликован 24 сентября. Предыдущий генпрокурор Игорь Краснов был назначен на должность председателя Верховного суда.

