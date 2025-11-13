"Яблоко" попросило Беглова увековечить память погибшего антифашиста Качаравы

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков обратился 13 ноября к губернатору Петербурга Александру Беглову с предложением увековечить память антифашиста Тимура Качаравы, убитого неонацистами ровно 20 лет назад возле книжного магазина "Буквоед" на площади Восстания, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Это уже третье по счету подобное обращение Рыбакова, направленное главе города.

Текст обращения опубликован на сайте петербургского отделения "Яблока". Рыбаков отмечает, что ежегодно в день гибели Качаравы возле "Буквоеда" проводятся памятные акции. Горожане оставляют цветы, свечи и портреты погибшего. Также почти ежегодно на том же месте появляются надписи на стене с обещанием помнить убитого.

"Однако вскоре эту надпись закрашивают, а цветы убирают", — отметил Рыбаков.

Глава "Яблока" отметил важность сохранения надписи и отметил, что жители пережившего блокаду города "как нельзя лучше знают, что такое фашизм и нацизм". Он отметил, что ранее уже отправлял Беглову предложения установить на месте гибели Качаравы панель с надписью в память о нем, однако этого сделано не было. "По этой причине сегодня, в годовщину убийства Тимура Качаравы, я обращаюсь к вам с этим предложением снова", — написал Рыбаков.

Обращения в адрес Беглова направлялись в 2020 и 2023 годах.

Вечером 13 ноября представители "Яблока" возложили цветы к месту гибели антифашиста. В частности, в церемонии приняли участие глава регионального отделения Ольга Цепилова и член федерального бюро Анатолий Голов.

Неонацисты напали на Качараву и его друга Максима Згибая на выходе из книжного магазина 13 ноября 2005 года. Качарава скончался до приезда медиков, Збигай был госпитализирован.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канала петербургского "Яблока"