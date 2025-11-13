Парфенчиков обсудил развитие Карелии с полпредом Руденей

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков 13 ноября провел рабочую встречу с полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей,сообщил глава региона в своих социальных сетях. Темой разговора стали итоги реализации национальных проектов, инициированных президентом страны.

"Доложил о реализации инициированных президентом России национальных проектов, благодаря которым мы капитально ремонтируем школы, строим детские сады и больницы, закупаем медицинское оборудование. В следующем году на выполнение мероприятий по нацпроектам планируем направить 10,3 млрд рублей.", – написал Парфенчиков в своих соцсетях; рассказал Парфенчиков.

До этого Руденя встречался с другими главами регионов Северо-западного округа после своего назначения на должность полпреда в сентябре 2025 года. С момента вступления в должность он успел встретиться с главами ряда регионов СЗФО. С губернатором Петербурга Александром Бегловым разговора в таком формате еще не было. При этом на днях они виделись в Павловском парке во время визита Дмитрия Медведева.

Ранее Законодательное собрание республики в первом чтении приняло проект бюджета. В ходе заседания депутаты обсудили основные направления развития региона на 2026–2028 годы. В обсуждении также принял участие Игорь Руденя. Так, в 2026 году по прогнозам депутатов республика получит 78,2 млрд рублей доходов и 77,6 млрд расходов.

Кирилл Дудров / Фото: Артур Парфенчиков