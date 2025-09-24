Совфед утвердил Краснова на должность главы Верховного суда

Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ, сообщил ТАСС 24 сентября. Соответствующее решение сенаторы приняли единогласно.

Президент России Владимир Путина освободил Краснова от занимаемой им должности генерального прокурора в связи с назначением.

Днём ранее кандидатуру Краснова поддержал комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству. В заключении комитета отмечается, что он отвечает требованиям к председателю Верховного суда, предъявляемых Конституцией и законом о статусе судей.

Срок полномочий главы Верховного суда составляет шесть лет. Председатель назначается Советом Федерации по представлению президента России при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.

Должность главы Верховного суда стала вакантной после смерти Ирины Подносовой, которая возглавляла инстанцию около года, с апреля 2024 года. Краснов выдвинулся на пост главы Верховного суда в конце августа. Он оказался единственным, кто подал соответствующее заявление.

Игорь Краснов родился в Архангельске в 1975 году. С 1997 года работал в органах прокуратуры, в 2007 году перешел в Следственный комитет. С апреля 2016 года занимал пост заместителя председателя СК, в январе 2020 года возглавил Генеральную прокуратуру. В январе 2025 года Путин переназначил его на должность главы ведомства.

Анастасия Луценко / Фото: сайт Кремля