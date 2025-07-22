Скончалась председатель Верховного суда Ирина Подносова

Председатель Верховного суда Ирина Подносова скончалась после продолжительной болезни в возрасте 71 года, сообщил 22 июля ТАСС. Информацию позже подтвердили в ВС.

"С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 22 июля 2025 года ушла из жизни председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова", — говорится в сообщении на сайте суда.

Коллектив ВС выразил соболезнования родным и близким усопшей.

Как позже сообщил ТАСС со ссылкой на источник в окружении Подносовой, она скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Подносова родилась в Пскове в 1953 году, в 1975 году окончила юридический факультет ЛГУ имени А. Жданова. Известно, что она училась на одном курсе с будущим президентом Владимиром Путиным. Длительное время работала в судебной системе, в 2017-2018 годах возглавляла Ленинградский областной суд, после этого — Второй апелляционный суд общей юрисдикции.

В 2024 году единогласно назначена главой Верховного суда, предложение об этом исходило от Путина. Предыдущий председатель ВС Вячеслав Лебедев скончался перед этим от последствий онкологического заболевания, ему было 80 лет.

Андрей Казарлыга, фото: vsrf.ru