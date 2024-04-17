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Новости 11:46

Совфед утвердил Ирину Подносову главой Верховного суда России

фото ЗакС политика Совфед утвердил Ирину Подносову главой Верховного суда России

Совет Федерации принял решение о назначении на должность председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой, об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе Совфеда.

На пленарном заседании ее кандидатуру представил полномочный представитель президента России в верхней палате Артур Муравьев. 

Ранее Подносова занимала должность заместителя председателя Верховного суда. Также отмечается, что ее стаж работы в суде – 34 года. В молодости она была однокурсницей президента Владимира Путина на юрфаке ЛГУ (ныне СПбГУ).

Напомним, что на заседании комитета по конституционному законодательству Совета Федерации 16 апреля Ирина Подносова ответила на вопрос о возвращении смертной казни в России. Она сказала, что свое личное мнение высказывать не будет, однако отметила, что оно совпадает с мнением прошлого председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

Фото: vsrf.ru


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