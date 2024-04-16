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Новости 13:18

Кандидат на место главы Верховного суда РФ высказалась по вопросу о возвращении смертной казни

фото ЗакС политика Кандидат на место главы Верховного суда РФ высказалась по вопросу о возвращении смертной казни

Кандидат по должность председателя Верховного суда России Ирина Подносова высказалась по поводу возвращения смертной казни в стране, об этом 16 апреля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова Подносовой на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству.

Вопрос об отношении Подносовой к смертной казни задала сенатор Людмила Нарусова. Подносова заявила, что она свое личное мнение высказывать не будет, однако уточнила, что оно совпадает с мнением экс-главы Верховного суда Вячеслава Лебедева.

"Я думаю, что это вопрос изменения Конституции, а это ваши полномочия. Судьи – это правоприменители, и как будет решен вопрос, так мы его и будем исполнять", – заявила Подносова.

Напомним, что президент России Владимир Путин предложил на пост председателя Верховного суда России Ирину Подносову.

Фото: vsrf.ru


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