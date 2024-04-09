Путин предложил Ирину Подносову на пост главы Верховного суда

Президент России Владимир Путин предложил на пост председателя Верховного суда России Ирину Подносову, об этом 9 апреля сообщил в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.

На данный момент, Ирина Подносова является заместителем главы Верховного суда и возглавляет Судебную коллегию по экономическим спорам.

Представление Владимира Путина на Ирину Подносову для назначения ее на должность уже поступило в Совет Федерации. Также Клишас добавил, что что комитет по конституционному законодательству Совфеда рассмотрит вопрос о ее назначении 16 апреля.

Напомним, что ранее комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда.

Фото: vsrf.ru