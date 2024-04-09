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Новости 14:49

Путин предложил Ирину Подносову на пост главы Верховного суда

фото ЗакС политика Путин предложил Ирину Подносову на пост главы Верховного суда

Президент России Владимир Путин предложил на пост председателя Верховного суда России Ирину Подносову, об этом 9 апреля сообщил в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.

На данный момент, Ирина Подносова является заместителем главы Верховного суда и возглавляет Судебную коллегию по экономическим спорам.

Представление Владимира Путина на Ирину Подносову для назначения ее на должность уже поступило в Совет Федерации. Также Клишас добавил, что что комитет по конституционному законодательству Совфеда рассмотрит вопрос о ее назначении 16 апреля.

Напомним, что ранее комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда.

Фото: vsrf.ru


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