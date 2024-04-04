Комиссия Кремля одобрила кандидатуру Подносовой на должность главы ВС

Комиссия при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда, сообщил 4 апреля ТАСС со ссылкой на источник в комиссии.

"Кандидатура Подносовой Ирины Леонидовны рекомендована президенту РФ для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда", — рассказал собеседник агентства.

Одновременно комиссия приняла решения по 432 кандидатам на должности судей федеральных судов.

Ранее кандидатуру Подносовой одобрила высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Как сообщалось, решение об этом было принято единогласно.

Сейчас Подносова занимает должность заместителя председателя ВС. О судье известно, что диплом юрфака ЛГУ (нынешний СПбГУ) она получила в 1975 году, то есть одновременно с обучавшимся там же нынешним президентом Владимиром Путиным. Должность председателя ВС стала вакантна после смерти занимавшего ее Вячеслава Лебедева.

Фото: vsrf.ru