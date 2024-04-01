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Новости 10:59

Квалификационная коллегия судей рекомендовала Подносову на должность главы ВС

фото ЗакС политика Квалификационная коллегия судей рекомендовала Подносову на должность главы ВС

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда, сообщило 1 апреля РИА "Новости". Сейчас претендентка находится в должности заместителя главы ВС.

"Квалификационная коллегия <…> решила: рекомендовать Подносову Ирину Леонидовну на должность председателя ВС России. Решение принято единогласно", — говорится в постановлении коллегии.

Подносова оказалась единственной, кто подал документы на должность председателя ВС. О ее желании получить вакантную должность стало известно в середине марта. Что касается самой судьи, то известен факт получения ей диплома юрфака ЛГУ имени Жданова (нынешний СПбГУ) в 1975 году, то есть одновременно с нынешним президентом Владимиром Путиным.

Место председателя ВС пустует больше месяца — с момента кончины предыдущего главы Вячеслава Лебедева в конце февраля.

Фото: vsrf.ru


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