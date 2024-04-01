Квалификационная коллегия судей рекомендовала Подносову на должность главы ВС

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) единогласно рекомендовала кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда, сообщило 1 апреля РИА "Новости". Сейчас претендентка находится в должности заместителя главы ВС.

"Квалификационная коллегия <…> решила: рекомендовать Подносову Ирину Леонидовну на должность председателя ВС России. Решение принято единогласно", — говорится в постановлении коллегии.

Подносова оказалась единственной, кто подал документы на должность председателя ВС. О ее желании получить вакантную должность стало известно в середине марта. Что касается самой судьи, то известен факт получения ей диплома юрфака ЛГУ имени Жданова (нынешний СПбГУ) в 1975 году, то есть одновременно с нынешним президентом Владимиром Путиным.

Место председателя ВС пустует больше месяца — с момента кончины предыдущего главы Вячеслава Лебедева в конце февраля.

Фото: vsrf.ru