На пост главы Верховного суда претендует 70-летняя выпускница юрфака ЛГУ

Днем 14 марта депутат Госдумы Александр Хинштейн подтвердил в своем Telegram-канале информацию "Ведомостей" о том, что на вакантное место главы Верховного суда претендует Ирина Подносова. По сведениям единоросса, 70-летняя зампред ВС подала документы для участия в конкурсе на занятие должности.

Среди прочего биография уроженки Псковской области Подносовой примечательна тем, что она училась на юрфаке ЛГУ в одно время с президентом Владимиром Путиным, закончив вуз в 1975 году.

На различных судейских должностях в регионах Северо-Запада она работает с 1990 года. Предыдущим местом работы женщины была должность председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции (2018-2020).

Как пишет РБК со ссылкой на два источника, Подносову рассматривают как основного кандидата на пост главы ВС, освободившийся в конце февраля. Вячеслав Лебедев до своей кончины проработал на нем более 30 лет.

фото: vsrf.ru