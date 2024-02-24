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Новости 12:18

"Ъ": Скончался председатель ВС Вячеслав Лебедев

фото ЗакС политика "Ъ": Скончался председатель ВС Вячеслав Лебедев

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев умер в Москве в возрасте 80 лет, передает 24 февраля "Коммерсантъ". Как сообщается, смерть наступила после продолжительной болезни.

По информации издания, у Лебедева было диагностировано онкологическое заболевание. "Был настоящим бойцом. Сражался до конца. Участвовал в работе Верховного суда буквально до последнего дня", — приводит "Ъ" слова своего собеседника.

Во главе высшего судебного органа Лебедев находился с 1991 года. До этого с 1989 года возглавлял Верховный суд РСФСР.

Летом 2023 года, в день 80-летия Лебедева, стало известно о награждении его орденом Андрея Первозванного.

Фото: Kremlin.ru


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