"Ъ": Скончался председатель ВС Вячеслав Лебедев

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев умер в Москве в возрасте 80 лет, передает 24 февраля "Коммерсантъ". Как сообщается, смерть наступила после продолжительной болезни.

По информации издания, у Лебедева было диагностировано онкологическое заболевание. "Был настоящим бойцом. Сражался до конца. Участвовал в работе Верховного суда буквально до последнего дня", — приводит "Ъ" слова своего собеседника.

Во главе высшего судебного органа Лебедев находился с 1991 года. До этого с 1989 года возглавлял Верховный суд РСФСР.

Летом 2023 года, в день 80-летия Лебедева, стало известно о награждении его орденом Андрея Первозванного.

Фото: Kremlin.ru