Генпрокурор Краснов выдвинулся на пост главы Верховного суда

Генеральный прокурор России Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда России, сообщил 25 августа ТАСС со ссылкой на главу Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николая Тимошина. Ранее президент Владимир Путин присвоил ему звание заслуженного юриста РФ.

"В Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации поступило заявление генерального прокурора Российской Федерации Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации", - приводит слова Тимошина ТАСС.

Глава Верховного суда назначается Советом Федерации по представлению президента России и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей. Срок полномочий председателя ВС составляет шесть лет.

Ранее Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи отменила проведение экзамена для кандидатов на пост главы ВС, который должен был состояться 21 августа. Причиной стало отсутствие заявок. Без сдачи экзамена подать заявление о рекомендации на вакантную должность могут действующие судьи и судьи, находящиеся в отставке не более трех лет, а также кандидаты и доктора юридических наук и обладатели почетного звания "Заслуженный юрист Российской Федерации".

Напомним, Путин присвоил Краснову звание заслуженного юриста России 22 августа. Как говорилось в тексте указа президента, Краснов был удостоен звания "за заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу".

Игорь Краснов возглавляет Генеральную прокуратуру РФ с января 2020 года. В январе 2025 года Путин переназначил его на должность главы ведомства. До прихода в Генпрокуратуру Краснов занимал пост заместителя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, а также являлся его доверенным лицом. Отметим, по данным "Ведомостей", Бастрыкин также упоминается среди кандидатов на пост главы Верховного суда.

Должность председателя Верховного суда стала вакантна в июле 2025 года после смерти Ирины Подносовой, которая возглавляла ведомство с апреля 2024 года.

Анастасия Луценко, фото: сайт Генпрокуратуры