Ведомости: Бастрыкин среди кандидатов на пост главы Верховного суда

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин упоминается среди кандидатов на пост главы Верховного суда, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники в администрации президента, Верховном суде и судейском сообществе 20 августа. Прием откликов продолжается до 25 августа.

Собеседники издания называют кандидатуру Бастрыкина "очевидной". Кроме того, переход главы СК в Верховный суд был бы своевременным. По закону, Следком должен возглавлять человек в возрасте до 70 лет. Указом президента срок полномочий Бастрыкина продлен до 27 августа 2025 года — в этот день председатель СК будет праздновать 72-летие.

Издание "Фонтанка" также подтверждает, что глава СК рассматривается в качестве кандидата на пост председателя Верховного суда. Также "Фонтанка" отмечает, что сменить Бастрыкина в Следкоме может помощник президента Дмитрий Шальков.

Напомним, должность председателя Верховного суда стала вакантна в июле 2025 года после смерти Ирины Подносовой, которая заняла этот пост в апреле 2024 года по предложению президента Владимира Путина.

Константин Леньков / Фото СК