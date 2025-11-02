"Фонтанка": На продюсера "Некрокомиккона" завели уголовное дело

Продюсер отмененного фестиваля косплея "Некрокомиккон" Алексей Самсонов стал фигурантом уголовного дела об использовании заведомо поддельного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ), сообщила 2 ноября "Фонтанка". По данным издания, причиной послужили подозрения в недостоверности миграционной карты, которую тот предъявил сотруднику полиции.

Самсонов имеет гражданство Казахстана. В Петербурге он проживает около 20 лет. По версии следствия, 31 октября он показал полицейскому миграционную карту с данными о том, что срок его пребывания в России продлен до 1 мая 2026 года. При этом эксперт посчитал оттиск печати на документе не соответствующим реальным образцам.

Санкция по предъявленной иностранцу статье предусматривает принудительные работы либо же ограничение или лишение свободы на срок до одного года.

Ранее организаторы фестиваля "Некрокомиккон" пожаловались на затруднения с проведением мероприятия. В субботу стало известно о том, что Самсонова оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране и постановили выдворить за границу. Сам двухдневный фестиваль накануне все же стартовал, однако проработал несколько часов и завершился досрочно. Причиной этого назвали отзыв согласования, полученного от комитета по промышленной политике.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру