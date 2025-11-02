Смольный насчитал больше тысячи бесплатных точек доступа к Wi-Fi в Петербурге

В Петербурге насчитывается свыше тысячи бесплатных точек подключения к Wi-Fi, рассказали 2 ноября в администрации губернатора. В сообщении отдельно уточняется, что с их помощью можно получать доступ к необходимой информации, пользоваться банковскими приложениями и заказывать такси без мобильного интернета.

"Развиваем инфраструктуру удобных цифровых сервисов, создаем функциональную городскую среду. Важно, чтобы наши жители могли быстро и комфортно получать необходимые государственные услуги не только через стационарные, но и через мобильные точки доступа", — приводят в Смольном слова губернатора Александра Беглова.

Общественный Wi-Fi работает в парках, на остановках общественного транспорта и на станциях метро, а также в библиотеках и на территории городских пространств. Кроме того, воспользоваться им можно в МФЦ Петербурга. Полный их перечень доступен на ресурсах комитета по информатизации и связи Санкт‑Петербурга, а также на карте. Для получения доступа к сервису Wi-Fi SPB_FREE пользователям потребуется пройти аутентификацию по SMS.

Как ранее сообщал "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет по информатизации, расширение доступности городского Wi-Fi может частично компенсировать снижение качества мобильной связи в городе.

