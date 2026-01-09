Панкевич анонсировал открытие трех гостиниц в 2026 году

Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич в интервью ТАСС рассказал, что в городе в 2026 году ожидается открытие трех классических гостиниц с общим номерным фондом в 616 единиц. Кромн того, а городе планируют ввести в эксплуатацию почти шесть тысяч апартаментов.

Так, возле Казанского собора появится четырехзвездочный отель "Сага" на 170 номеров. Он появится в результате реконструкции здания билетных касс на канале Грибоедова. На Воскресенской набережной появится пятизвездочная гостиница на 144 номера. Она займет здание XIX века на пересечении проспекта Чернышевского и Шпалерной улицы. В Приморском районе откроется гостиница "Лахта Тауэрс" на 302 номера.

При этом в интервью Панкевич отметил, что сегодня проблем с гостиничной инфраструктурой нет, а поток гостей города в пиковые даты распределяется равномерно.

"Мы с оптимизмом смотрим в 2026 год. Ждем российских туристов, ждем иностранных гостей, прежде всего из Китая. Уверен, что международный туризм будет расти, но более точные прогнозы мы сможем озвучить в конце первого квартала". – сказал Панкевич.

В 2025 году Петербург посетили 12,4 млн туристов. Из них 774 тысячи гостей города приехали в Северную столицу из-за рубежа.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру