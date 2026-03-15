В РПЦ осудили законопроект "Новых людей" об абортах

Представители РПЦ раскритиковали законопроект "Новых людей" против принуждения врачей отказывать в проведении абортов, сообщили 15 марта РИА "Новости". Корреспондент издания провел интервью с председателем патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иереем Федором Лукьяновым. По мнению священнослужителя, законопроект "Новых людей" мешает реализации планов по сохранению жизни детей и здоровья женщин.

"Вместо реальных инициатив по поддержке рождаемости, остановке закрытия роддомов, повышения статуса врача в обществе выдвигаются предложения, подобные этому... мешающие регионам принимать инициативы в пользу сохранения жизни детей и здоровья женщин", - отметил Лукьянов.

Вице-спикер Госдумы и первый замглавы фракции "Новые люди" Владислав Даванков 13 марта заявил в соцсетях, что его однопартийцы внесут законопроект о запрете принуждения медиков частных медучреждений к отказам в оказании услуг по прерыванию беременности. В партии отмечают, что подобная практика действует в некоторых регионах по "тихому давлению" местных властей.

В то же время представители РПЦ утверждают, что сотрудники частных клиник не дают пациенткам времени обдумать решение об аборте, проводят операции на поздних сроках беременности и не предупреждают о негативных последствиях процедуры для здоровья.

Ранее первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева, курирующая петербургское отделение партии, раскритиковала позицию "Новых людей" по вопросам абортов. Она заявила, что в ЛДПР выступают против прерываний беременности и стремятся создать женщинам комфортные условия для родов и воспитания детей. В то же время представители "Новых людей", по мнению Воропаевой, поддерживают проведение абортов в государственных и частных медучреждениях.

Дарья Нехорошева