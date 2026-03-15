Сотрудники управления МЧС Петербурга спасли пять провалившихся под лед рыбаков

Спасатели поисково-спасательной службы доставили на берег пять рыбаков, провалившихся под лед Финского залива в Кронштадтском районе, сообщили вечером 14 марта в пресс-службе управления МЧС Петербурга. По заявлениям ведомства, рыбаки провалились в трещину на льду на мотособаках.

"Техника утонула, сами мужчины не пострадали", - сообщили в пресс-службе городского управления МЧС. О состоянии здоровья рыбаков не сообщается.

Также сотрудники ведомства напомнили петербуржцам об опасности выхода на лед водоемов. Напомним, по решению губернатора Александра Беглова запрет выходить на лед действует с Петербурге с 16 марта по 13 апреля.

В начале марта сотрудники МЧС спасли 230 рыбаков. Из-за трещины на льду они не могли выбраться на берег. В числе спасенных были четыре ребенка.

Дарья Нехорошева