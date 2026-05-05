На Думской улице с 18 мая ликвидируют платную парковку

Комитет по транспорту Петербурга распорядился полностью ликвидировать платные парковочные места на Думской улице с 18 мая. Речь идет об участке от Невского проспекта до улицы Ломоносова вдоль здания Городской думы. На месте платной парковки планируют установить новые знаки и нанести свежую дорожную разметку. Документ размещен на сайте Смольного.

Согласно распоряжению комтранса от 29 июля 2022 года, на этом участке числились 88 мест для платной парковки, шесть из них предназначались для людей с инвалидностью. Судя по данным с сервиса "Парковки Санкт-Петербурга", сейчас на протяжении всей улицы вдоль Городской думы отсутствуют платные парковочные места.

Формально, запрет на оставление машин на Думской улице действует с сентября 2025 года. На участке между портиком и Перинными рядами демонтированы знаки и разметка платной парковки, а вместо них установлены знаки "Зона с ограничением остановки". Власти Петербурга собираются создать на Думской улице пешеходную зону, полностью свободную от дорожного движения. Документацию по планировке территории планируют подготовить к сентябрю 2026 года. Вице-губернатор Кирилл Поляков в интервью "Фонтанке" рассказывал, что строительство общественного пространства на Думской улице и на участке улицы Ломоносова может начаться в 2026 году.

