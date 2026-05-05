В Смольном допустили возможность ограничения мобильного интернета 9 мая

Власти Петербурга допускают возможность введения ограничений на работу мобильного интернета во время массовых мероприятий в День Победы, заявил 5 мая заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин на пресс-конференции ТАСС. По его словам, сбои интернета могут возникнуть для обеспечения безопасности граждан и зависят от "складывающейся обстановки" во время шествия "Бессмертного полка" и проведения парада на Дворцовой площади.

— Все будет зависеть от складывающейся обстановки. Возможно, будут ограничения, возможно, их не будет. Предсказать что-то наперед, что у нас произойдет завтра, это не скажет никто. Будет ли ограничение интернета — это неизвестно. Но в период проведения мероприятия — скорее всего, да, — ответил Равин.

Отметим, чиновник курирует деятельность подведомственного комитету отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий. Ранее во время пресс-конференции он подчеркнул, что комитет помогает силовым структурам в обеспечении безопасности, а не занимается этим вопросом напрямую.

Накануне операторы связи Yota и Мегафон, а также мобильное приложение "СберБанк Онлайн" предупредили петербуржцев о проблемах с работой мобильного интернета с 5 по 9 мая. Жителям Северной столицы на период праздничных дней предложили воспользоваться точками Wi‑Fi или включить в настройках телефона функцию VoLTE для голосовых звонков. Возможные ограничения связи объяснили целями обеспечения безопасности на период проведения массовых мероприятий. СМС-уведомление с предупреждением о вероятных перебоях с мобильной связью в городе, в том числе, получил спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

В субботу, 9 мая, на Дворцовой площади состоится традиционный парад в честь Дня Победы, а по Невскому проспекту пройдет колонна " Бессмертного полка". В этом году празднование памятной даты претерпело изменения. Так, Смольный сократил количество зрительских трибун и число посетителей парада, а также убрал из программы мероприятия выход военной техники.

