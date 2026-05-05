Ночью над Ленобластью сбили 29 БПЛА

В ночь на 5 мая в небе над Ленинградской областью силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. По предварительным данным, в промышленной зоне в Киришах произошло возгорание. Специалисты МЧС и Ленинградской областной противопожарной спасательной службы завершают работы по тушению объекта. По словам губернатора, целью беспилотников являлся нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ. В результате атаки никто не пострадал. Режим воздушной опасности действовал около трех часов.

В 02:23 в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, передает Росавиация. В штатном режиме аэропорт начал работать примерно через два часа. В СЗФО ограничения также действовали для аэропорта Пскова.

Жителей Ленобласти предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета. Петербуржцы продолжают жаловаться на проблемы со связью и медленную загрузку сайтов. Судя по данным сервиса Downdetector, за последние сутки более 3,8 тысячи человек сообщили о неполадках в работе интернет-сервисов.

По данным Минобороны, в ночь с 4 на 5 мая силы ПВО ликвидировали 289 беспилотников в небе над Ленинградской, Псковской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Новгородской, Ростовской и Волгоградской областей, а также над территориями Московского региона, Краснодарского края, Татарстана, Республики Крым и акваторией Азовского моря.

Ленобласть регулярно подвергается атакам БПЛА. Последний раз в регионе объявляли опасность в ночь на 3 мая. Тогда силы противовоздушной обороны уничтожили более 60 летательных аппаратов. По словам Дрозденко, целью атаки стал морской торговый порт Приморск, возгорание ликвидировали.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру