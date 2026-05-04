Смирнов: Роспотребнадзор согласовал "Бессмертный полк" в Петербурге

Шествие "Бессмертный полк" в очном формате в Петербурге согласовали с Роспотребнадзором, написал 4 мая руководитель штаба петербургского отделения общероссийского движения Кирилл Смирнов в своих соцсетях. Также комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности согласовал проведение шествия по Невскому проспекту.

"Роспотребнадзор подтвердил, что текущая эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге позволяет провести акцию в очном формате. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности согласовал само шествие 9 мая 2026 года по Невскому проспекту — от площади Александра Невского до Дворцовой площади", — отметил Смирнов.

Руководитель петербургского штаба "Бессмертного полка" также подчеркнул, что волонтеры, общественные организации и городские власти сейчас готовятся к проведению акции.

Губернатор Александр Беглов 1 мая заявил, что "Бессмертный полк" пройдет в Петербурге в традиционном очном формате. В 2025 году акция прошла очно впервые с 2020 года. Ранее действовали ограничения на проведение очных мероприятий из-за коронавируса.

В 2026 году празднование Дня Победы в Петербурге претерпит изменения. Смольный решил сократить количество зрителей парада на Дворцовой площади с 6 тысяч человек до 300. В параде не будет участвовать военная техника. Кроме того, на торжественном мероприятии не появятся воспитанники военных училищ.

