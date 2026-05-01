Беглов: "Бессмертный полк" пройдет по Невскому проспекту

Традиционное шествие "Бессмертный полк" пройдет в очном формате по Невскому проспекту в честь празднования Дня Победы, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире одного из городских телеканалов. Он добавил, что акция начнется раньше обычного, о точном времени жителей проинформируют дополнительно. Парад, как и в прошлые годы, состоится 9 мая на Дворцовой площади, однако попасть на зрительскую трибуну смогут только граждане, имеющие приглашение. Праздничный салют прогремит над Невой в 10 часов вечера.

"Формат празднования 9 мая – это зона ответственности регионов. И мы приняли такое решение: Парад на Дворцовой площади состоится. Вход туда будет осуществляться только по приглашениям. Разделить радость праздника петербуржцы и гости нашего города смогут в шествии "Бессмертного полка" по Невскому проспекту", — цитируют Беглова в пресс-службе городской администрации.

Решение о формате проведения празднования Дня Победы приняли после совещания с командованием Ленинградского военного округа, ветеранскими организациями и силовыми структурами.

В течение недели в СМИ появлялась информация, что Смольный еще не определился, в каком формате пройдет ежегодная акция "Бессмертный полк" в 2026 году. Так, "Ротонда" писала, что окончательное решение петербургские власти примут за несколько дней до празднования Дня Победы. В 2025 году шествие прошло в очном режиме, однако до этого с 2022 года акцию проводили в онлайн-формате из-за "соображений безопасности". "Фонтанка" также сообщала, что парад на Дворцовой площади пройдет без колонны военной техники, нахимовцев и суворовцев, а количество зрителей сократят примерно с 6 тысяч человек до 300 приглашенных.

