Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Первомаем

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский 1 мая обратились к горожанам по случаю Праздника Весны и Труда. Они отметили вклад трудящихся и рабочих в развитие страны и города, а также пожелали жителям Северной столицы здоровья, оптимизма и дальнейших успехов в профессиональной деятельности. Текст поздравления опубликован на сайте Смольного.

"Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда. <...> Сквозь годы и исторические эпохи, Первомай остался для нас светлым праздником, который чествует людей труда — всех тех, кто работает ради общего блага, кто своими руками создает будущее для новых поколений. <...> В этом — залог устойчивого развития России и Санкт‑Петербурга", — говорится в сообщении главы города и председателя Заксобрания.

В своих социальных сетях Беглов пожелал горожанам "солнечного весеннего настроения" и добавил, что Петербург является не только культурной столицей России, но и крупнейшим индустриальным центром, развитие которого напрямую зависит от трудовых достижений жителей. Бельский в своих соцсетях отдельно отметил работу петербургских медработников, педагогов, строителей и инженеров.

Первомай ежегодно отмечают в России с 1992 года. До распада СССР праздник назывался Международным днем солидарности трудящихся. Его цель — подчеркнуть вклад рабочих и поддержать защиту их прав.

