Медведев посетил учебный центр ЛенВО

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 30 апреля посетил учебный центр Ленинградского военного округа, где проходят обучения операторы беспилотных систем. Вместе с ним объекты осмотрели полпред президента в СЗФО Игорь Руденя, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава Петербурга Александр Беглов. От Министерства обороны на встрече присутствовали замминистра Юнус-Бек Евкуров и врио командующего войсками ЛенВО Рустам Миннекаев.

"Показали главное: как наши простые энтузиасты своими руками приближают победу. Осмотрели учебные точки подготовки операторов беспилотных систем и FPV-дронов к выполнению боевых задач. Обучиться может любой военнослужащий. Раньше с открытия классов выпускали 30 курсантов в месяц, теперь — 150", – приводят слова Дрозденко в пресс-службе администрации Ленобласти.

Уже завтра, 1 мая Медведев примет участие в форуме "Единой России", посвященный медицине. На мероприятии также ожидается выступление секретаря генерального совета партии Владимира Якушева и вице-премьера Татьяны Голиковой. Планируется, что среди гостей форума будут главы субъектов Северо-Западного федерального округа.

