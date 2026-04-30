Петербург и Бали подпишут соглашения о сотрудничестве

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский встретился в Мариинском дворце с делегацией из Индонезии во главе с Султаном Бактиаром Наджамудином, сообщили в пресс-службе городского парламента. Также на встрече присутствовали депутаты Заксобрания Павел Крупник и Валерий Гарнец, сенатор Ильяс Умаханов, председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев, его заместитель Вячеслав Калганов. Сейчас в Петербурге проходит цикл мероприятий "Неделя Индонезии", организованный Смольным и посольством Индонезии в России.

Бельский поздравил иностранных гостей с 75-летием российско-индонезийских дипломатических отношений. Он отметил, что сейчас в Заксобрании ведутся работы по заключению партнерства между Петербургом и провинциями Индонезии - Бали и Восточной Явой. Также в 2026 году планируется визит губернатора Бали в Петербург для подписания соглашений о сотрудничестве.

"Парламентская, народная дипломатия – один из наиболее действенных методов сотрудничества между странами. В этой связи мы, депутаты, готовы способствовать любым программам по укреплению контактов между вашей страной и нашим городом. Отмечу, что взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии установлено руководством Петербурга в качестве приоритетного, стратегического направления нашей международной деятельности," - подчеркнул председатель Заксобрания.

В ответ глава индонезийской делегации заявил о готовности развивать сотрудничество с Петербургом в сферах инвестиций, туризма, образования и космических программ.

Несколькими днями ранее Наджамудин в рамках своего визита в Россию встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Стороны обсудили взаимодействие между Россией и Индонезией в рамках объединений БРИКС и "Группа двадцати".

Дарья Нехорошева / Фото: Законодательное собрание