В Мурманской области спасли горбатого кита

Специалисты спасли раненого краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в веревке, сообщил 13 июня глава Мурманской области Андрей Чибис в социальных сетях. Представители профильных служб смогли полностью извлечь веревку, стягивающую плавники животного. Ранее травмированное животное обнаружили у села Териберка и острова Кильдин в Баренцевом море.

"Доброе утро, отличные новости — наш кит спасен. Совсем недавно коллеги сообщили, что веревку удалось полностью извлечь. [...] Очень надеюсь, что все будет хорошо", — написал Чибис.

Глава региона добавил, что сейчас эксперты проводят окончательный осмотр места происшествия, чтобы убедиться, что горбатый кит находится в безопасности. Ученые останутся наблюдать за животным, чтобы отследить его состояние после спасательной операции.

Горбатого кита обнаружили 10 июня у села Териберка. Работники фонда "Природа и люди", ученые Института проблем экологии и эволюции имени Северцова и Мурманского арктического университета обследовали животное и отправили информацию о его состоянии в Росприроднадзор. После того как власти выдали разрешение на спасение кита, к операции у острова Кильдин присоединились спасатели с Сахалина из организации "Друзья Океана", специалисты из Пограничного управления ФСБ по Западному арктическому району, эксперты "Совета по морским млекопитающим" и волонтеры.

В июне 2024 года в Мурманской области состоялась первая успешная операция по спасению горбатого кита. Животное запуталось в пластиковом мусоре и веревке. Операция длилась 8 дней и завершилась 15 июня. В честь памятной даты в регионе отмечают День кита.

Екатерина Гусева / Фото: Андрей Чибис