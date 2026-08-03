Проект строительства небоскреба "Лахта 2" одобрен Главгосэкспертизой

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение для строительства небоскреба "Лахта Центр 2" в Петербурге, информация об этом появилась 3 августа в едином госреестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. В роли застройщика объекта выступит ООО "Синергия", функции технического заказчика выполнит АО "Ренконс".

Согласно опубликованным материалам, "Лахта Центр 2" будет состоять из девяти вертикальных сегментов по 16 этажей каждый. В здании планируют разместить офисы почти на 8,5 тысячи рабочих мест, общественные пространства, рестораны, обзорную площадку, спа-центр с панорамным бассейном и торговые помещения.Новый небоскреб планируется возвести рядом с действующим "Лахта Центром", где расположена штаб-квартира "Газпрома".

Соглашение о развитии территории, прилегающей к "Лахта Центру", губернатор Александр Беглов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали 20 июня 2025 года на Петербургском экономическом форуме. Документ предусматривает создание единого общественно-делового пространства и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. Как сообщалось, объем инвестиций в проект составил не менее 100 млрд рублей.

Против проекта возведения новых башен выступили градозащитники. В конце 2025 года они провели собрание инициативной группы за проведение референдума против строительства, однако Петербургская избирательная комиссия отказала в проведении референдума. Основанием стало, в том числе, отсутствие необходимого числа участников собрания. После этого представители градозащитного сообщества заявляли о намерении оспорить решение комиссии.

В мае во время ежегодного отчета перед депутатами Заксобрания губернатор Александр Беглов сообщил, что новые башни, "не нарушая всех законов и правил", дополнят уже существующий "Лахта Центр". Вице-губернатор Николай Линченко отмечал, что Смольный рассчитывает найти "золотую середину" между развитием территории и соблюдением рекомендаций ЮНЕСКО.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру