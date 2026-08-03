Петербург не попал в десятку регионов по качеству дорог

По итогам конца 2025 года Петербург занял 11-е место в рейтинге регионов по качеству автомобильных дорог, подготовленном РИА "Новости" 3 августа. Нормативным требованиям соответствовало 71,2% дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

При этом плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием достигла 2 569 километров на тысячу квадратных метров территории. Этот показатель является вторым по стране. Остальные регионы СЗФО в первой двадцатке рейтинга не оказались.

Первое место по качеству автомобильных дорог заняла Москва, где нормативам соответствует 100% дорог регионального, муниципального и местного значения. Следом расположились Челябинская область, Ингушетия, Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ. По оценке издания, наиболее низкие показатели зафиксированы в Архангельской, Вологодской и Кировской областях.

Эксперты отмечают, что в среднем по России нормативным требованиям соответствует 55,2% дорог регионального, межмуниципального и местного значения. По сравнению с концом 2024 года этот показатель вырос на 0,4 процентного пункта.

В мае Дирекция транспортного строительства Петербурга заявила, что готова потратить на дорожно-ремонтные работы почти 7,2 млн рублей. По планам в южных районах Петербурга должны отремонтировать 556 тысяч квадратных метров проезжей части и 147 тысяч квадратных метров тротуаров. В северных районах города пройдет ремонт 493 тысяч квадратных метров проезжей части и 161 тысячи квадратных метров тротуаров. Завершение работ назначено на конец осени 2027 года.

Ранее обеспокоенность состоянием городских дорог выразил губернатор Александр Беглов. По его словам, во время поездок по Северной столице он замечает все недостатки благоустройства, в частности, "колдобины на дорогах". Он отметил, что старается оперативно реагировать на проблемы города и петербуржцев.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру