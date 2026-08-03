Беглов признал недостатки в работе администрации Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил 3 августа в интервью ТАСС, что видит недостатки в работе городских властей и обращает на них внимание во время поездок по Петербургу. Градоначальник отметил, что не считает отдельные неудачи поводом отказываться от решения поставленных задач.

Отвечая в интервью на вопрос о своих упущениях за годы губернаторства, Беглов заявил, что в любой работе "бывают минусы и плюсы" и что некоторые задачи требуют большего времени, чем предполагалось изначально. В качестве примера он привел строительство станции метро "Театральная", сроки открытия которой неоднократно переносились.

По словам губернатора, во время поездок по городу он прежде всего обращает внимание на проблемы, а не на достигнутые результаты.

"Допустим, где-то не убран мусор, там облупился фасад красивого исторического здания, тут положили поребрик, через который трудно перейти мамочке с коляской или инвалиду… И колдобины на дорогах в глаза бросаются. Как и то, что часть улиц плохо освещена вечером", — сказал Беглов.

Губернатор отметил, что реагирует на подобные недостатки, а завершенные проекты "оставляет в прошлом", поскольку, по его словам, необходимо постоянно ставить новые цели.

Интервью ТАСС опубликовано 3 августа, однако выдержки из него публиковались в предыдущие дни. Так, из ранее опубликованных материалов стало известно, что губернатор не видит конкуренции между Москвой и Петербургом, по его мнению, разговоры о соперничестве двух городов являются "мифом". Также Беглов рассказал, что считает стрелку Васильевского острова своим "местом силы", заявил, что не видит принципиальной разницы между названиями "Петербург" и "Питер", и провел ликбез по истории слова "гопник". Лучшим градоначальником за всю историю Петербурга он назвал сподвижника Петра I Александра Меншикова.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру