Беглов назвал своим "местом силы" стрелку Васильевского острова

Своим "местом силы" в Петербурге губернатор Александр Беглов считает стрелку Васильевского острова, об этом он сообщил в интервью ТАСС. Как передает информагентство, именно восточную оконечность острова градоначальник назвал тем местом, куда якобы приходит собраться с мыслями для принятия важных решений.

"Это стрелка Васильевского острова. Проходите у Ростральных колонн, спускаетесь к воде, туда, где река разливается на рукава — Большую и Малую Неву, становитесь ровно посередине, разбрасываете руки в стороны, смотрите сначала на Эрмитаж, потом на Петропавловскую крепость, и закрываете глаза", — заявил Беглов, отвечая на вопрос журналистов.

Также в интервью Беглов называл лучшего главу Петербурга за время существования города, и делился мнением о том, как правильнее город называть. По его мнению, лучшим градоначальником был сподвижник Петра Великого Александр Меншиков. Выбирая же между "Петербургом" и "Питером", Беглов заявил, что не находит большой разницы и более важным здесь считает относиться к городу с любовью.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру