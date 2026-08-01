Беглов назвал Меншикова лучшим губернатором Петербурга

Сподвижник императора Петра I Александр Меншиков был самым лучшим губернатором Петербурга, заявил нынешний глава Северной столицы Александр Беглов в интервью ТАСС. Ранее президент Владимир Путин рекомендовал обеспечить установку памятника первому градоначальнику Северной столицы.

"Город, безусловно, обязан ему своим славным будущим. Александр Данилович, уверен, достоин уважения. И памятника!" — считает Беглов.

Губернатор отметил, что Меншиков вместе с Петром Великим начинал осваивать территории, на которых появился Петербург. По его мнению, личность Меншикова "зачем-то измазали художественными вымыслами", между тем как он был "опытнейшим управленцем".

"Никто ведь не прочел до конца документы, на основе которых тогда принимались решения. Проще подсмотреть в замочную скважину, посудачить, что человек не так сделал, чем признать реальные заслуги", — заявил губернатор.

В конце июня на сайте Кремля появилась рекомендация Путина обеспечить установку памятника Меншикову. Ответственными за выполнение поручения названы Беглов и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру