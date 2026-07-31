Прокуратура запросила для блогера Лерчек шесть лет условно

Гособвинение просит Гагаринский районный суд Москвы приговорить блогера Валерию Чекалину, известную под псевдонимом Лерчек, к шести годам условного срока, сообщил 31 июля ТАСС со ссылкой на участника процесса. Прокуратура также требует оштрафовать Чекалину на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Блогеру вменяют незаконный вывод денег за границу с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК).

По версии следствия, обвиняемая вместе с бывшим супругом Артемом Чекалиным и их бизнес-партнером Романом Вишняком вывели за пределы России свыше 251 млн рублей. Лерчек вину в осуществлении незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес‑марафонов, не признает, уточняет информагентство.

В 2023 году семью Чекалиных обвинили в неуплате налогов. По решению суда блогеры выплатили налоговой инспекции 500 млн рублей. Весной 2024 года сообщалось о прекращении уголовного дела в отношении Чекалиной по статье об отмывании денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК). Однако вскоре ее обвинили в незаконном выводе денежных средств за границу с использованием фиктивных документов. По версии следствия, Чекалины и Вишняк переводили деньги от продажи фитнес-марафонов на счета нерезидентов в ОАЭ. В марте 2026 года уголовное дело приостановили из-за выявленного у блогера онкологического заболевания. В апреле 2026 года экс-супруга Лерчек приговорили к семи годам лишения свободы. Вишняк заключил сделку со следствием и получил 2,5 года колонии.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру