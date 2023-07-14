СК попросил ужесточить меру пресечения блогеру Чекалиной, проходящей по делу о неуплате налогов

Следственный комитет ходатайствовал об ужесточении предварительной меры для блогера Валерии Чекалиной, известной также как Лерчек. 31-летнюю женщину преследуют по делу о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК), возбужденному в марте.

Ведомство заявило, что фигурантку неоднократно ловили на нарушении назначенного ей запрета определенных действий. От суда следователи хотят перевода Чекалиной под домашний арест.

По версии силовиков, блогер не заплатила государству 300 млн рублей. Позже добавилось обвинение в отмывании (ст. 174.1 УК) 130 млн рублей.

Напомним, что одним из самых громких дел против блогеров, возбужденных по экономическим статьям, стало дело основательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской. В апреле ее обвинили в неуплате налогов на миллиард рублей и отмывании денег и отправили под домашний арест. Блиновская согласилась сотрудничать со следствием.

Фото: ЗАКС.Ру