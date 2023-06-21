Суд продлил арест Елены Блиновской по делу о неуплате налогов почти на миллиард рублей

Суд в Москве продлил до 26 июля срок домашнего ареста для блогера Елены Блиновской, информирует Baza. Её вместе с супругом обвиняют в неуплате налогов на 918 млн рублей.

Во время заседания 21 июня Блиновская сообщила, что перевела ФНС 30 млн рублей долга. В то же время она добавила, что ей необходимо покинуть дом, чтобы заплатить ещё.

Бизнесвумен убеждала суд, что не собирается сбегать в случае снятия домашнего ареста. Невзирая на это, ей было отказано.

Создательницу проекта "Марафон желаний" задержали в конце апреля при попытке уехать из России в Белоруссию. С тех пор она находится под домашним арестом. Ранее Пресненский суд также наложил арест на 136 счетов блогера и её супруга.

Фото: ЗАКС.Ру