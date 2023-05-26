Суд арестовал на счетах блогера Блиновской сотни миллионов рублей

Пресненский суд Москвы наложил арест на 136 банковских счетов блогера Елены Блиновской, а также её супруга в рамках уголовного дела о неуплате налогов на сумму почти 1 млрд рублей, передаёт ТАСС.

Следствие установило, что Блиновская и её муж хранили миллионы рублей на счетах в Тинькофф-банке, Сбере, ВТБ, Альфа-банке, Райффайзенбанке и многих других кредитных организациях.

В то же время суд не конкретизировал сумму, которая попала под арест. Несмотря на это, источники ТАСС в силовых структурах говорят о сотнях миллионов рублей.

Автора курса "Марафон желаний", блогера Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 918 млн рублей, она была задержана в конце апреля при попытке покинуть Россию. При выборе меры пресечения суд назначил ей два месяца домашнего ареста, позже защита опротестовала решение. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что Блиновская погасила 10 млн рублей от общей суммы задолженности.