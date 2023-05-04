Защита Блиновской обжаловала ее домашний арест

Адвокаты создательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской обратились в суд с просьбой смягчить ей меру пресечения. Домашний арест защита хочет заменить запретом определенных действий.

О поданной апелляции сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Напомним, блогера обвиняют в неуплате налогов на сумму более 918 млн рублей (ст. 198 УК) и в отмывании денег (ст. 174.1 УК). Предварительную меру Блиновской назначили на прошлой неделе. Фигурантка полностью признала вину.

Вскоре после этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ФНС тщательнее работать с известными блогерами, которые "пытаются учить жизни". В течение недели стало известно о блокировке счетов у некоторых популярных в соцсетях личностей: среди них — Instasamka и Оксана Самойлова.

фото: Осторожно: Собчак / YouTube (скриншот)