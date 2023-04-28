СК: Блогер Блиновская полностью признала вину

Во время следственных действий российский блогер Елена Блиновская, задержанная накануне в Смоленской области по экономическому делу, раскаялась и полностью признала вину. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Следственного комитета.

После допроса силовики выясняют, кто и каким образом смог узнать о планировавшемся задержании фигурантки и предупредить ее о планах правоохранителей. В ближайшее время ей изберут меру пресечения. Гособвинение настаивает на предварительной мере, связанной с лишением свободы.

Напомним, что 41-летнего блогера преследуют по делу о неуплате 918 млн рублей налогов, инкриминируя ч. 2 ст. 198 и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Перед задержанием Блиновская собиралась покинуть Россию, ее остановили на границе с Белоруссией.

фото: Осторожно: Собчак / YouTube (скриншот)