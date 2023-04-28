Блогеру Блиновской назначили домашний арест

Суд в Москве постановил поместить под домашний арест блогера Елену Блиновскую, которую преследуют по делу о неуплате налогов. Предварительная мера совпала с пожеланиями следствия и будет действовать как минимум до 26 июня. Об этом сообщает РИА "Новости". Следствие сочло, что Блиновская может скрыться. С этим не согласилась сторона защиты.

Ранее СК сообщил, что 42-летняя задержанная, известная по проекту "Марафон желаний", раскаялась, совершив явку с повинной. При этом она не стала давать показания.

По версии силовиков, Блиновская в 2019-2021 годах занижала свои официальные доходы и не заплатила в государственный бюджет 918 млн рублей налоговых отчислений. В деле блогера две уголовные статьи: ч. 2 ст. 198 УК (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Блиновскую задержали накануне при попытке покинуть Россию.