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Новости 11:00

Володин призвал ФНС тщательнее контролировать блогеров, которые "пытаются учить жизни"

фото ЗакС политика Володин призвал ФНС тщательнее контролировать блогеров, которые "пытаются учить жизни"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Федеральной налоговой службе в особом порядке контролировать деятельность блогеров, которые "пытаются учить жизни". По его мнению, указанная группа лиц злоупотребляет доверием людей. В то же время некоторые ее представители научились уходить от налогов.

Володин в своем Telegram-канале рассудил, что у ФНС сегодня есть всё необходимое для эффективного взимания средств в бюджет.

"Взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей", - уверен Володин.

Напомним, что уходящая неделя ознаменовалась задержанием и помещением под домашний арест создательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской. Блогеру инкриминируют неуплату налогов на сумму более 900 млн рублей.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина


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