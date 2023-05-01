Володин призвал ФНС тщательнее контролировать блогеров, которые "пытаются учить жизни"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Федеральной налоговой службе в особом порядке контролировать деятельность блогеров, которые "пытаются учить жизни". По его мнению, указанная группа лиц злоупотребляет доверием людей. В то же время некоторые ее представители научились уходить от налогов.

Володин в своем Telegram-канале рассудил, что у ФНС сегодня есть всё необходимое для эффективного взимания средств в бюджет.

"Взысканные деньги должны пойти на ремонт школ, больниц, решение проблем людей, на поддержку наших солдат и офицеров, их семей", - уверен Володин.

Напомним, что уходящая неделя ознаменовалась задержанием и помещением под домашний арест создательницы "Марафона желаний" Елены Блиновской. Блогеру инкриминируют неуплату налогов на сумму более 900 млн рублей.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина