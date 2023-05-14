Бастрыкин заявил, что блогер Блиновская выплатила 10 миллионов рублей из своей задолженности по налогам

Основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская лишь частично погасила накопившуюся у нее задолженность по налогам, заявил ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума глава СК Александр Бастрыкин. По его утверждению, речь идет лишь о 10 миллионах рублей из более чем 918 миллионов рублей.

"Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 миллионов рублей из 918,9 миллиона рублей", — цитирует Бастрыкина информагентство.

Ранее сообщалось, что Блиновская говорила о готовности погасить в полном объеме вменяемый ей объем невыплаченных налогов. Позже ее адвокат сообщал о некой значительной сумме, добровольно переведенной блогером в казну.

Блиновская была задержана в конце апреля на границе с Белоруссией при попытке покинуть Россию. Против нее возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и о легализации незаконно полученных средств (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Следствие считает, что в 2019-2021 годах она занижала свои доходы, что привело к неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Как сообщали в СК, блогер полностью признала вину. Суд отправил ее под домашний арест до конца июня, позже защита опротестовала это решение.