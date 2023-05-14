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Новости 16:53

Бастрыкин заявил, что блогер Блиновская выплатила 10 миллионов рублей из своей задолженности по налогам

фото ЗакС политика Бастрыкин заявил, что блогер Блиновская выплатила 10 миллионов рублей из своей задолженности по налогам

Основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская лишь частично погасила накопившуюся у нее задолженность по налогам, заявил ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума глава СК Александр Бастрыкин. По его утверждению, речь идет лишь о 10 миллионах рублей из более чем 918 миллионов рублей.

"Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 миллионов рублей из 918,9 миллиона рублей", — цитирует Бастрыкина информагентство.

Ранее сообщалось, что Блиновская говорила о готовности погасить в полном объеме вменяемый ей объем невыплаченных налогов. Позже ее адвокат сообщал о некой значительной сумме, добровольно переведенной блогером в казну.

Блиновская была задержана в конце апреля на границе с Белоруссией при попытке покинуть Россию. Против нее возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и о легализации незаконно полученных средств (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Следствие считает, что в 2019-2021 годах она занижала свои доходы, что привело к неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Как сообщали в СК, блогер полностью признала вину. Суд отправил ее под домашний арест до конца июня, позже защита опротестовала это решение.


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