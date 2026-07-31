Беглов: Путь с окраин до центра Петербурга сократится до 15 минут к 2030 году

Дорога с окраин до центра Петербурга к 2030 году будет занимать около 15 минут, заявил 31 июля губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС. Он отметил, что для этого требуется модернизация дорожной сети.

"Хотим так выстроить транспортную систему, чтобы можно было с любой окраины долететь до Невского проспекта за пятнадцать минут", — сказал Беглов.

Планируется постройка Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которая продлится от Западного скоростного диаметра до Кольцевой автодороги через южные районы Петербурга. В Приморском районе возведут трассу М32, которая протянется от "Лахты Центра" до будущей трассы М49. Север Петербурга и ближайшую Ленобласть с центральными районами города соединит трасса М7.

Беглов отметил, что сейчас в Петербурге дорожная обстановка заметно лучше, чем раньше. По словам губернатора, пробки практически отсутствуют даже в периоды проведения мероприятий всероссийского и международного уровня.

В мае вице-губернатор Николай Линченко уже сообщал о намерении реализовать концепцию "города 15 минут". Соответствующее заявление прозвучало во время доклада перед депутатами Законодательного собрания. По его мнению, осуществить такой проект поможет строительство новых мостов и ШМСД.

Предполагается, что протяженность ШМСД составит около 27,4 км, строительство пройдет в шесть этапов. Возводят дорогу с 2021 года, а ввести в эксплуатацию планируют в 2031 году. В июне 2026 года заложили первую сваю разводного моста через Неву в составе магистрали. Переправа расположится между мостами Александра Невского и Володарским. После начался второй этап строительства ШМСД в Московском районе. Работы велись между Витебским проспектом, Парковой и Заставской улицами.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру