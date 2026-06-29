Второй этап строительства ШМСД стартовал в Московском районе

В Московском районе Петербурга стартовал второй этап строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), сообщила 29 июня пресс-служба Смольного. Работы ведутся в квартале между улицами Парковой, Заставской и Витебским проспектом. Строители приступили к возведению опор для эстакад по обе стороны магистрали и железнодорожных путей. По словам губернатора Александра Беглова, второй этап ШМСД относится к числу наиболее технически сложных участков дороги.

"На Витебском проспекте развернуто строительство опор для эстакад второго этапа ШМСД. Сложнейший участок проходит над оживленной магистралью и железнодорожными путями. [...] Магистраль обеспечит прямое подключение Московского и Фрунзенского районов к скоростному транспортному каркасу города", — цитируют Беглова в пресс-службе городской администрации.

Трасса пройдет над Витебским проспектом, жилой застройкой и двумя железнодорожными ветками. Проект предусматривает строительство 16 путепроводов и эстакад, а также семи съездов, объединенных в две транспортные развязки. Сейчас подготовлен фундамент для 21 опоры и залиты первые 20 свай рядом со станцией "Воздухоплавательный парк", а также сооружены 92 опоры для магистрали и уложено свыше четырех тысяч кубометров бетона.

После набора прочности конструкции пройдут испытания нагрузкой до 435 тонн. Две сваи уже прошли проверку. В строительстве задействованы более 300 специалистов и около 50 единиц техники, включая пять буровых комплексов.

В составе ШМСД планируют соорудить мост через Неву. В первый день ПМЭФ на берегу реки заложили камень, символизирующий начало строительства. Несколько дней назад рабочие забетонировали первую сваю разводного моста. Объект возведут между Володарским мостом и мостом Александра Невского. Планируется, что длина сооружения составит свыше 462 метров.

Протяженность ШМСД составит 27,4 км, она охватит пять районов Петербурга. Строительство началось в 2021 году, а завершить проект и запустить движение по ШМСД собираются к 2031 году.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный